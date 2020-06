Tímy Premier League dostali súhlas na prípravné zápasy pred reštartom

Londýn 2. júna (TASR) - Tímy anglickej futbalovej Premier League dostali povolenie odohrať pred plánovaným reštartom súťaže niekoľko prípravných zápasov. Stretnutia sa však musia konať za prísnych hygienických opatrení.



Kluby najvyššej anglickej súťaže žiadali pred obnovením ligy absolvovať prípravné zápasy a podľa denníka Telegraph im vedenie Premier League v tejto otázke vyhovelo. Duely sa môžu konať na tréningových plochách i hlavných štadiónoch. Hráči, ktorí v nich nastúpia, však musia predtým podstúpiť testy na koronavírus s negatívnym výsledkom. Tímy nemôžu cestovať do dejiska zápasu dlhšie ako 90 minút, s výnimkou klubov z viac vzdialených miest ako je napríklad Newcastle United, ktorým udelia výnimku. Všetci hráči sa musia na zápas dostaviť vlastnými autami a pravdepodobne už vo svojich dresoch. Zápas nebudú rozhodovať oficiálni arbitri, viesť ich budú členovia realizačných tímov. Ako informoval portál BBC Sport, vedenie ligy neskôr v tomto týždni zašle klubom manuál ohľadne prípravných stretnutí.



Premier League by sa mala po pauze opäť rozbehnúť v stredu 17. júna bez fanúšikov. Súťaž reštartujú duelom medzi úradujúcim majstrom Manchestrom City a Arsenalom Londýn, na 17. júna naplánovali aj ďalší dohrávaný súboj Aston Villy so Sheffieldom United. Zápasy 30. kola sa uskutočnia 19. až 21. júna. Do konca sezóny treba odohrať ešte deväť kôl. Liverpool vedie tabuľku s 25-bodovým náskokom pred "Citizens", tí majú v porovnaní s lídrom zápas k dobru. LFC stačia k zisku titulu dve víťazstvá.