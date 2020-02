Torunarigha z Herthy podal trestné oznámenie za rasizmus

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecký futbalista Herthy Berlín Jordan Torunarigha podal v piatok trestné oznámenie v súvislosti so slovným rasistickým útokom. Na hráča čiernej pleti zaútočili fanúšikovia v utorkovom zápase Nemeckého pohára na ihrisku Schalke 04 v Gelsenkirchene (2:3 pp). Právnika mu poskytol klub. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na denník Bild.



Torunarigha uvidel v utorkovom zápase Nemeckého pohára v predĺžení v 100. minúte druhú žltú kartu a musel ihrisko opustiť. "Narodil som sa a vyrastal tu, hovorím po nemecky, ako všetci ostatní. Preto vôbec nechápem tým pokrikom, ktoré vyprodukovalo zopár idiotov počas hry. Nemôžete si pri narodení vybrať farbu pleti a predovšetkým by na tom ani nemalo záležať. Odlišná farba pleti, náboženstvo a pôvod by mali byť prirodzené v spoločnosti i v hráčskej šatni," uviedol futbalista, ktorého podporilo množstvo spoluhráčov i súperov na čele s nemeckým reprezentantom Jeromom Boatengom.