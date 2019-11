Tottenham prepustil trénera Pochettina

Londýn 19. novembra (TASR) - Tréner Mauricio Pochettino skončil na lavičke anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur len päť mesiacov po tom, čo priviedol "kohútov" do finále Ligy majstrov.



"Vedenie klubu v utorok uvoľnilo trénera Mauricia Pochettina a jeho tím Jesusa Pereza, Miguela D'Agostina a Antoniho Jimeneza," informuje agentúra AFP. "Kohúti" aktuálne figurujú až na štrnástej priečke najvyššej súťaže a práve slabé výkony v lige stáli Pochettina post trénera.



Štyridsaťsedemročný tréner prišiel do Tottenhamu v roku 2014 zo Southamptonu a z klubu spravil pravidelného účastníka v Lige majstrov. V uplynulom ročníku ho doviedol až do finále, kde Spurs prehrali s Liverpoolom 0:2.



Výkony v domácej lige však klesali už od februára a Tottenham v prebiehajúcej sezóne dokázal vyhrať z 12 duelov len tri. Na štvrté miesto tabuľky stráca už jedenásť a na prvý Liverpool dokonca 20 bodov.



"Toto rozhodnutie sa nerodilo vôbec ľahko a ani rýchlo. Žiaľ, domáce výsledky v závere minulej a v prebiehajúcej sezóne sú veľké sklamanie. Je na správnej rade, aby robila ťažké rozhodnutia. Toto bolo veľmi ťažké, keďže sme s Pochettinom a jeho tímom prežili krásne časy, ale myslíme si, že je to v najlepšom záujme klubu," povedal riaditeľ klubu Daniel Levy.