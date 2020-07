Tottenham remizoval s Bournemouthom, Everton so Southamptonom

Sumáre Premier League:



AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur 0:0



Everton FC - Southampton FC 1:1 (1:1)

Góly: 43. Richarlison - 31. Ings

Londýn 9. júla (TASR) - Futbalisti Tottenhamu Hotspur remizovali vo štvrtkovom zápase 34. kola anglickej Premier League na ihrisku Bournemouthu 0:0 a figurujú na deviatom mieste tabuľky. Domáci si pripísali prvý bod po piatich prehrách, no nepodarilo sa im prerušiť dlhú sériu bez výhry, ktorá sa natiahla už na deväť stretnutí.Bournemouth dokázal v 90. minúte dostať loptu do siete, no VAR odhalil, že po nožničkách Calluma Wilsona trafila lopta ešte ruku Joshuu Kinga a tak gól neplatil.Aj druhý duel medzi tabuľkovými susedmi Evertonom a Southamptonom sa skončil nerozhodne (1:1). Hosťujúcich "svätcov" dostal do vedenia v 31. minúte Danny Ings, no o deľbu bodov sa postaral ešte pred prestávkou Richarlison. Everton figuruje na 11. priečke, Southampton je o bod za ním na 12. mieste.