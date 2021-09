Hamšík: Sme veľmi spokojní, že sme opäť vyhrali

Ankara 19. septembra (TASR) - Futbalisti Trabzonsporu pokračujú v úvode novej sezóny tureckej Süper Lig v úspešnom ťažení. V sobotu vyhrali na ihrisku Kasimpasy 1:0 gólom Anastasiosa Bakasetasa z 52. minúty. Z prvých piatich duelov tak vyťažili 13 z možných 15 bodov a v tabuľke figurujú na priebežnom druhom mieste o skóre za vedúcim Besiktasom. Dobrá forma Trabzonsporu teší aj slovenského reprezentanta Mareka Hamšíka, ktorý proti Kasimpase odohral celý zápas.



"Sme veľmi spokojní, že sme opäť vyhrali. Držíme sa na popredných miestach v tabuľke," pochvaľoval si 34-ročný stredopoliar. "Vedeli sme, že to bude ťažký zápas vo veľkom teple. Aj sa to odzrkadlilo na úrovni duelu. Tempo nebolo vysoké, no naozaj bolo strašne dusno a teplo. Po našom úvodnom góle zo začiatku druhého polčasu sme mali šance aj na druhú trefu, kde sme mohli zápas uzavrieť. Ďalší gól sme nedali a museli sme tŕpnuť do konca zápasu, aj keď si domáci výraznú šancu nevypracovali. Sme radi, máme ďalšie dôležité tri body," uviedol Hamšík na svojej webstránke.



Trabzonspor sa po remíze s Galatasarayom (2:2) vrátil späť na víťaznú vlnu. Z piatich tohtosezónnych ligových súbojov štyrikrát vyhral. "Vo štvrtok nás čaká ďalší zápas vonku, nastúpime na štadióne Konyasporu. Potrebujeme dobre sa zregenerovať a pripraviť sa na ďalší náročný duel," dodal Hamšík.