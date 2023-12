Traore sa zotavuje po malárii, vynechá Africký pohár národov

Londýn 29. decembra (TASR) - Futbalistom Pobrežia Slonoviny bude na Africkom pohári národov chýbať stredopoliar Hamed Traore. Dvadsaťtriročný hráč anglického Bournemouthu sa zotavuje po malárii.



Traore musel byť počas choroby hospitalizovaný. Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohol vrátiť na súťažné trávniky. "Je mu oveľa lepšie ako v uplynulých týždňoch. Pre načasovanie zvládal túto situáciu naozaj ťažko. Navyše je to choroba, ktorá človeka veľmi oslabuje. Už ho prepustili z nemocnice, je v domácej liečbe, ale zo športovej stránky s ním ešte nemôžeme počítať. Ešte musia preveriť, či jeho telo funguje správne, no som si istý že chýbať bude niekoľko mesiacov," uviedol podľa AFP tréner Bournemouthu Andoni Iraola.