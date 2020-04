Tréner Barcelony Setien chce titul vybojovať na ihrisku

Barcelona 17. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona figurujú na čele ligovej tabuľky a v prípade predčasného ukončenia sezóny by získali majstrovský titul. Tréner "blaugranas" Quiqe Setien by však z takéhoto riešenia nemal radosť.



Do Barcelony prišiel v januári, keď nahradil Ernesta Valverdeho. Jeho zverenci majú náskok dva body pred Realom Madrid, do konca ročníka zostáva odohrať jedenásť kôl. "Rozhodne nechcem vyhrať titul takýmto spôsobom. Do konca sezóny ešte zostáva mnoho zápasov a na prvom mieste tak môže skončiť aj iný tím, ale úprimne, všetci chceme sezónu regulárne dohrať," citovala Setiena agentúra SID.



Španielsku La Ligu prerušili v marci pre šíriaci sa koronavírus a zatiaľ nie je jasné, či bude možné ročník dohrať. V krajine evidovali v piatok popoludní takmer 185-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 19.315 úmrtí.