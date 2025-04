Tréner Chelsea Maresca chce šetriť Jamesa, aby sa vyhol zraneniam

Londýn 2. apríla (TASR) - Anglický futbalista Reece James nebude nastupovať v základnej zostave Chelsea vo zvyšných zápasoch prebiehajúcej sezóny. Dvadsaťpäťročný pravý obranca a kapitán tímu má za sebou sériu problémov so stehenným svalom. Tréner Enzo Maresca chce, aby sa vyhol ďalším zraneniam a obmedzí jeho herný čas.



James odohral svoju najdlhšiu sériu zápasov (8) za niekoľko rokov a počas uplynulej reprezentačnej prestávky sa dostal do anglického tímu. V K-skupine kvalifikácie na MS 2026 pomohol tímu gólom k triumfu nad Lotyšskom 3:0. Bol to pre neho prvý presný zásah v najcennejšom drese.



Celkovo však nastúpil v Premier League len 21-krát od začiatku minulej sezóny. V tomto ročníku vynechal prvých sedem zápasov, po návrate odohral štyri stretnutia a zranenie do vyradilo až do januára. „Chceme, aby bol fit až do konca sezóny. Poznáte jeho históriu lepšie ako ja, viete, že je to hráč, ktorý v tejto chvíli musí byť opatrný," uviedol kormidelník počas stredajšej tlačovej konferencie pred duelom s Tottenhamom. Informovala o tom agentúra DPA.