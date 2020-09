Tréner Parker dostal vo Fulhame novú zmluvu do roku 2023

Londýn 2. septembra (TASR) – Nováčik najvyššej anglickej futbalovej súťaže FC Fulham podpísal s trénerom Scottom Parkerom nový kontrakt na tri roky. Parker pôsobí vo funkcii od februára 2019 a mužstvo doviedol do Premier League hneď na prvý pokus, keď s ním uspel v play off druhej ligy.



„Som nadšený, že som podpísal novú zmluvu, ktorá dokazuje vzájomnú dôveru na oboch stranách. Všetka tvrdá práca vyústila do augustového postupu do Premier League," citovala 39-ročného bývalého hráča Fulhamu, Tottenhamu či West Hamu agentúra AFP.



Za Fulham chytá slovenský brankár Marek Rodák, chalupári odštartujú novú sezónu 12. septembra doma proti ďalšiemu londýnskemu tímu FC Arsenal.