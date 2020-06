Tréner Sheffieldu Wilder po neuznanom jasnom góle zúril

Londýn 18. júna (TASR) - Návrat anglickej futbalovej Premier League poznačil škandál s neuznaným regulárnym gólom pre Sheffield United po zlyhaní technológie bránkovej čiary, tzv. Hawk-Eye. Zástupcovia spoločnosti, ktorá "jastrabie oko" v súťaži prevádzkuje, sa po remíze United na pôde Aston Villy 0:0 v dohrávke 28. kola všetkým ospravedlnili.



V 41. minúte brankár domácich Örjan Nyland chytil loptu po priamom kope Olivera Norwooda, no následne s ňou prešiel až za bránkovú čiaru. Hráči Sheffieldu avizovali gól, ale hlavný rozhodca duelu Michael Oliver ho neuznal. Odvolal sa na technológiu bránkovej čiary a na to, že nedostal do hodiniek signál o tom, že lopta prešla za čiaru. Vedenie spoločnosti Hawk-Eye Innovations po zápase priznalo, že prišlo k chybe a ospravedlnilo sa za ňu: "Podobná chyba sa nestala v žiadnom z predchádzajúcich deväťtisíc zápasoch, v ktorých bola technika využitá. Hawk-Eye sa bezvýhradne ospravedlňuje Premer League, Sheffieldu United a všetkým, ktorých sa tento incident týka."



Na gól nereagoval ani systém VAR, ktorý teoreticky mohol hlavného rozhodcu upozorniť. "Je to neuveriteľné. Sme v najvyspelejšej súťaži na svete, každú situáciu si môžeme niekoľkokrát spustiť a pozrieť si ju zo všetkých možných uhlov. Ale jasný gól neodhalíme. Na štadióne sme všetci cítili, že to bol gól. Videli sme to. Veď brankár chytil loptu hádam až niekde na tribúne. Keď sme hrali na jeseň na Tottenhame, desať minút sme v daždi čakali, kým video odhalí centimetrový ofsajd nášho hráča. Nerozumiem, prečo sme nemohli na správne rozhodnutie počkať aj tu," rozčuľoval sa tréner hostí Chris Wilder.