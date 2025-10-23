Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tréner Simonis má podporu vedenia Wolfsburgu

Na archívnej snímke z 18. októbra 2025 tréner Paul Simonis z Wolfsburgu počas 7. kola nemeckej Bundesligy VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart vo Wolfsburgu. Foto: TASR/DPA

„Vlci" sú po siedmich kolách s piatimi bodmi na 15. mieste tabuľky najvyššej nemeckej súťaže Dres Wolfsburgu oblieka aj momentálne zranený slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.

Autor TASR
Hamburg 23. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Wolfsburgu Paul Simonis má napriek nevydarenému štartu do nového ročníka Bundesligy podporu vedenia klubu. „Vlci" sú po siedmich kolách s piatimi bodmi na 15. mieste tabuľky najvyššej nemeckej súťaže

Dres Wolfsburgu oblieka aj momentálne zranený slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. „Simonis má našu podporu a bude pokračovať vo funkcii aj v prípade prehry vo víkendovom dueli s Hamburgerom SV. Sme presvedčení o tom, že spoločne s realizačným tímom privedie Wolfsburg na správnu cestu," uviedol pre DPA športový riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz.
