< sekcia Šport
Tréner Simonis má podporu vedenia Wolfsburgu
„Vlci" sú po siedmich kolách s piatimi bodmi na 15. mieste tabuľky najvyššej nemeckej súťaže Dres Wolfsburgu oblieka aj momentálne zranený slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro.
Autor TASR
Hamburg 23. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Wolfsburgu Paul Simonis má napriek nevydarenému štartu do nového ročníka Bundesligy podporu vedenia klubu. „Vlci" sú po siedmich kolách s piatimi bodmi na 15. mieste tabuľky najvyššej nemeckej súťaže
Dres Wolfsburgu oblieka aj momentálne zranený slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. „Simonis má našu podporu a bude pokračovať vo funkcii aj v prípade prehry vo víkendovom dueli s Hamburgerom SV. Sme presvedčení o tom, že spoločne s realizačným tímom privedie Wolfsburg na správnu cestu," uviedol pre DPA športový riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz.
Dres Wolfsburgu oblieka aj momentálne zranený slovenský reprezentačný obranca Denis Vavro. „Simonis má našu podporu a bude pokračovať vo funkcii aj v prípade prehry vo víkendovom dueli s Hamburgerom SV. Sme presvedčení o tom, že spoločne s realizačným tímom privedie Wolfsburg na správnu cestu," uviedol pre DPA športový riaditeľ klubu Sebastian Schindzielorz.