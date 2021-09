Tréner Spurs Santo vzal prehru s Arsenalom na seba

Londýn 27. septembra (TASR) – Tretiu ligovú výhru za sebou zaknihovali futbalisti Arsenalu Londýn, keď v nedeľnom mestskom derby v rámci 6. kola Premier League zdolali Tottenham Hotspur 3:1. Spurs zasa prehrali v lige tretíkrát v sérii a dovolili gunners preskočiť ich v tabuľke.



Arsenal v prvých troch ligových zápasoch prehral, teraz sa po katastrofálnom štarte štverá vyššie v tabuľke. Je na desiatom mieste. Tottenham je na tom presne opačne, po prvých troch víťazstvách doposiaľ nezabodoval a je 11. Na Emirates Stadium domáci držali od úvodu duel pevne vo svojich rukách. V 12. minúte si nabehol do pokutového územia Emil Smith-Rowe a zužitkoval zoči-voči bezmocnému Hugovi Llorisovi prihrávku Bukaya Saku. Po polhodine hry Smith-Rowe našiel Pierra-Emericka Aubameyanga a ten nechytateľnou strelou zvýšil na 2:0. Už o pár minút neskôr viedli kanonieri 3:0 po prízemnej strele Saku k zadnej žrdi. Kohúti stihli v 79. minúte už iba skorigovať výsledok vďaka Heung-Min Sonovi.



„V prvom polčase sme úplne stratili kontrolu nad zápasom. Zmietli nás," citovala agentúra AFP francúzskeho kapitána hostí Huga Llorisa. Zverenci portugalského trénera Nuno Espirito Santa inkasovali pri predchádzajúcich prehrách vždy po tri góly.



„Keď v každom z týchto zápasov dostanete po tri góly, nedajú sa skryť problémy," dodal Lloris. „Výkon nebol dobrý. Ani náš herný plán. Ani moje rozhodnutia. Beriem za to na seba zodpovednosť. Nebudem menovať hráčov, ale poviem, že moja taktika vzhľadom na hráčov na ihrisku, nebola dobrá," sypal si popol na hlavu Portugalčan.



V tábore domácich pochopiteľne panovala spokojnosť. „Toto víťazstvo patrí fanúšikom. Boli tu, keď sme potrebovali ich pomoc. Áno, je to špeciálny deň. Dnešok je príkladom, ako by sme chceli hrať. Lenže to musíme dokazovať stále," vyjadril sa lodivod Arsenalu Mikel Arteta.