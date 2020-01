Tréner Švédov Andersson nevylúčil návrat Ibrahimoviča do reprezentácie

Štokholm 4. januára (TASR) - Kanonier Zlatan Ibrahimovič nemá zatvorené dvere do švédskej futbalovej reprezentácie. Vyhlásil to tréner národného tímu severanov Janne Andersson.



Čerstvá posila AC Miláno pred rokom kritizovala Anderssona a obvinila ho, že odmieta pozvať do národného výberu viacerých hráčov s pôvodom mimo Švédska. "Som ochotný na to zabudnúť. Keď som to počul, sklamalo ma to a rozosmutnilo. Lenže to je už minulosť. Ak bude Zlatan chcieť, môžeme ho v tíme privítať," povedal tréner v rozhovore pre Fotbollskanalen.



Tridsaťosemročný Ibrahimovič ohlásil koniec reprezentačnej kariéry po ME 2016. Švédi majú na najbližšom šampionáte účasť istú. Informovala agentúra DPA.