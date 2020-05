Tréner švédskej reprezentácie Andersson predĺžil kontrakt

Štokholm 28. mája (TASR) – Tréner švédskej futbalovej reprezentácie Janne Andersson predĺžil kontrakt až do skončenia EURO 2024. Funkcie sa ujal v roku 2016 a na MS 2018 v Rusku priviedol Švédov do štvrťfinále.



Pod vedením Anderssona sa severania prebojovali aj na EURO 2020, šampionát však preložili na budúci rok pre pandémiu koronavírusu. "Úspechy, ktoré dosiahol Janne so svojím realizačným tímom, hovoria jasnou rečou. Je vodcovský typ," citovala agentúra AP generálneho sekretára Švédskej futbalovej federácie Hakana Sjöstranda.



Pokiaľ sa na európsky šampionát prebojuje aj slovenská reprezentácia, jedným z jej súperov v E-skupine bude práve Švédsko. Predstavia sa v nej tiež Španielsko a Poľsko.