Tréneri anglických tímov chcú opäť zaviesť päť striedaní

Londýn 31. októbra (TASR) - Tréneri anglických futbalových klubov volajú po opätovnom zavedení možnosti piatich striedaní v Premier League. Dôvodom je zvyšujúci sa počet zranených hráčov a náročný program mužstiev. K iniciatíve sa pripojili Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Ole Gunnar Solskjaer i Frank Lampard.



V závere predchádzajúcej sezóny mohli tímy po reštarte súťaže striedať päťkrát a mať na lavičke deviatich náhradníkov. Od začiatku novej sezóny sa však všetko vrátilo do starých koľají a počet zranení v lige sa približne zdvojnásobil oproti rovnakej fáze sezóny minulý rok. "To nie je o jednom klube. V Nemecku, Španielsku, všade v Európe umožňujú vystriedať piatich hráčov, aby ochránili hráčov, nie jeden tím. Dúfam, že Premier League opäť zváži zmenu pravidiel a zareaguje na pandemickú situáciu," vyhlásil tréner Pep Guardiola, ktorého Manchester City musí aktuálne hrať bez Sergia Aguera, či Gabriela Jesusa.



Úradujúci majster FC Liverpool musí riešiť absencie Virgila van Dijka, či Fabinha. "Malo by to byť témou dňa. Richard Masters nebude dobrým lídrom, ak sa mu to nepodarí presadiť," povedal kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, ktorý sa zároveň posťažoval na výkonného riaditeľa Premier League. Správu priniesla agentúra DPA.