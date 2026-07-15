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Trossard sa stal definitívne hráčom Besiktasu Istanbul
V drese belgickej reprezentácie postúpil na MS 2026 do štvrťfinále.
Autor TASR
Londýn 15. júla (TASR) - Belgický futbalista Leandro Trossard sa po absolvovaní lekárskej prehliadky stal definitívne hráčom Besiktasu Istanbul. Do Turecka zamieril po triapolročnom pôsobení v Arsenale Londýn, s ktorým v uplynulej sezóne získal anglický titul.
Trossard odohral v predchádzajúcom ročníku za „kanonierov" 50 súťažných zápasov, v ktorých si pripísal na konto osem presných zásahov, pripomenula agentúra DPA. V drese belgickej reprezentácie postúpil na MS 2026 do štvrťfinále.
Trossard odohral v predchádzajúcom ročníku za „kanonierov" 50 súťažných zápasov, v ktorých si pripísal na konto osem presných zásahov, pripomenula agentúra DPA. V drese belgickej reprezentácie postúpil na MS 2026 do štvrťfinále.