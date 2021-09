Tupta gólom zariadil výhru Liberca nad Jabloncom v 9. kole českej ligy

Česká liga - 9. kolo:



FK Jablonec - Slovan Liberec 0:1 (0:1)

Gól: 37. TUPTA

/J. Považanec (Jablonec) odohral celý zápas - Ľ. Tupta hral do 57. min, v 37. min strelil gól, M. Faško (obaja Liberec) hral do 58. min/



FK Teplice - Sigma Olomouc 0:0

/M. Macík odchytal celý zápas, J. Chvátal (obaja Olomouc) odohral celý zápas/



FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 3:5 (1:3)

Góly: 45.+2, 73. a 87. Ewerton - 23. a 57. Jurečka, 17. Kohút, 26. Kalabiška, 61. Petržela

/S. Dancák (Mladá Boleslav) hral do 28. min - M. Tomič nastúpil v 79. min, P. Šimko nastúpil v 90. min, P. Bajza (všetci Slovácko) bol na lavičke náhradníkov/

Praha 26. septembra (TASR) - Futbalisti Liberca vyhrali v nedeľnom stretnutí 9. kola českej ligy na ihrisku Jablonca 1:0. O jediný gól zápasu sa postaral presnou technickou strelou z priameho kopu približne z 20 metrov slovenský útočník Ľubomír Tupta, ktorý je v Liberci na hosťovaní z Hellasu Verona.Ani hetrik Brazílčana Ewertona nepomohol Mladej Boleslavi k zisku bodov, keď prehrala so Slováckom 3:5. Hostia položili základ svojho triumfu v úvodnej polhodine zápasu, v ktorej nastrieľali tri góly.