Turecký Besiktas má záujem o Balotelliho

Istanbul 10. augusta (TASR) - Turecký klub Besiktas Istanbul prejavil záujem o útočníka Brescie Maria Balotelliho. Na sociálnej sieti twitter o tom informoval novinár Nicolo Schira z denníka La Gazzetta dello Sport.



Podľa zdroja už zástupcovia tureckého klubu rokujú s hráčskym agentom Minom Raiolom. Besiktas ponúkol útočníkovi zmluvu s platom 2,5 milióna eur ročne plus bonusy. Zmluva Balotelliho s Bresciou je platná do leta 2022, ale kontrakt sa môže ukončiť pred termínom, pretože klub vypadol z najvyššej talianskej súťaže Serie A.



Balotelli prišiel do Brescie v lete 2019 z Olympique Marseille ako voľný hráč. V uplynulej sezóne odohral 29-ročný útočník 19 zápasov, v ktorých strelil päť gólov.