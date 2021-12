Zápasy v Belgicku budú do konca roka bez fanúšikov, účasť je zakázaná

Brusel 6. decembra (TASR) - Účasť fanúšikov hostí na zápasoch dvoch najvyšších belgických líg a štvrťfinálových pohárových stretnutiach bude po víkendových výtržnostiach do konca roka zakázaná. Vedenie tamojšieho zväzu odsúdilo "neakceptovateľné správanie divákov" v nedeľných súbojoch v Liege a v Antverpách.



Duel Liege - Charleroi (0:3) museli v 88. minúte prerušiť po tom, ako domáci chuligáni zahádzali plochu svetlicami a dokonca vtrhli na ihrisko. Videozáznamy ukázali, že výtržníci sa pokúsili napadnúť sektor hostí, do ktorého hádzali objekty.



Na zápase na Olympijskom štadióne v Antverpách, kde Beerschot prehral v derby s FC Antverpy 0:1, hodil jeden z fanúšikov domácich svetlicu na tribúnu hostí. "Spôsob, akým sa hralo valónske aj antverpské derby, nepatrí do profesionálneho športu. Je to hanba. Ospravedlňujeme sa za neakceptovateľné incidenty a dúfame, že kluby prijmú jasné opatrenia voči útočníkom," citovala agentúra AP slová šéfa Pro League Pierra Francoisa.