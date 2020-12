Údajne až 20 percent hráčov z klubov MLS prekonalo koronavírus

New York 11. decembra (TASR) – Údajne až 20 percent futbalistov pôsobiacich v kluboch zámorskej Major League Soccer prekonalo v tejto sezóne koronavírus. Vyplýva to zo správy hráčskej únie, ktorú prezentoval jej výkonný riaditeľ Bob Foose.



„Takmer 20 percent hráčov ligy sa infikovalo koronavírusom. Väčšina z nich bola bezpríznaková," citovala agentúra DPA z vyhlásenia Foosea. Zámorská súťaž vyvrcholí v noci na nedeľu o 2:30 SEČ finálovým súbojom play off medzi Seattle Sounders a Columbusom Crew.



V MLS pôsobila v tejto sezóne aj štvorica slovenských legionárov – Boris Sekulič (Chicago Fire), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Ján Greguš (Minnesota United) a Matej Oravec (Philadelphia Union).