Serie A: AC Miláno prehralo na domácej pôde so Sassuolom

Serie A - 14: kolo:

AC Miláno – US Sassuolo Calcio 1:3 (1:2)

Góly: 21. Romagnoli – 22. Scamacca, 33. Kjaer (vl.), 67. Berardi, ČK: 77. Romagnoli (AC)





Udinese Calcio – FC Janov 0:0





ASD Spezia Calcio 2008 – FC Bologna 1909 0:1 (0:0)

Gól: 83. Arnautovič (11m)

/za domácich Strelec do 58. min/

Rím 28. novembra (TASR) - Futbalisti AC Miláno nevyužili šancu posunúť sa na prvé miesto tabuľky talianskej Serie A. V nedeľnom stretnutí 14. kola prekvapujúco prehrali doma so Sassuolom 1:3.Domáci viedli od 22. minúty po prudkej hlavičke Alessia Romagnoliho. Hostia však už o tri minúty odpovedali delovkou Gianlucu Scamaccu. Po polhodine hry si loptu do vlastnej bránky zrazil Simon Kjaer a Sassuolo viedlo 2:1. Konečný výsledok stanovil v 67. minúte prízemnou strelou Domenico Berardi.Spezia, v ktorej drese hral do 58. minúty slovenský útočník Dávid Strelec, podľahla doma Bologni 0:1.