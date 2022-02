Cagliari s Obertom zvíťazilo na pôde Atalanty Bergamo

Serie A - 24. kolo:



Udinese Calcio - FC Turín 2:0 (0:0)



Góly: 90.+3 Molina, 90.+7 Pussetto (z 11 m), ČK: 90.+2 Mandragora (Turín)







FC Benátky - SSC Neapol 0:2 (0:0)



Góly: 59. Osimhen, 90+.10 Petagna, ČK: 90.+5 Ebuehi (Benátky)



/S. Lobotka (Neapol) hral celý zápas a v 83. min dostal ŽK/







FC Bologna - FC Empoli 0:0







Sampdoria Janov - US Sassuolo Calcio 4:0 (2:0)



Góly: 5. Caputo, 7. Sensi, 63. Conti, 90.+1 Candreva







Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 1:2 (0:0)



Góly: 64. Palomino - 50. a 68. Pereiro, ČK: 52. Musso (Atalanta)



/A. Obert (Cagliari) hral do 87. min/

Rím 6. februára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom triumfovali v nedeľnom stretnutí 24. kola najvyššej talianskej súťaže na ihrisku Benátok 2:0. Po štvrtom víťazstve za sebou figurujú v tabuľke na druhom mieste, tretie AC Miláno je na tom bodovo rovnako, ale má horšie skóre.zaostávajú za vedúcim Interom, ktorý prehral v sobotnom mestskom derby s AC 1:2, už len o bod, líder má však zápas k dobru.O prvý gól SSC sa postaral v 59. minúte hlavičkou zblízka nigérijský útočník Victor Osimhen, víťazstvo poistil v desiatej minúte nadstaveného času striedajúci Andrea Petagna. To už hrali domáci iba s desiatimi hráčmi, päť minút predtým inkasoval červenú kartu Tyronne Ebuehi. Lobotka odohral za Neapol celý zápas a v 83. minúte dostal žltú kartu.V ďalšom zápase Cagliari zvíťazilo na pôde Atalanty Bergamo 2:1. Slovenský obranca Adam Obert hral za hostí do 87. minúty. Po sérii štyroch prehier sa Sampdoria Janov dočkala plného bodového zisku, keď nedala šancu Sassuolu a vyhrala hladko 4:0.