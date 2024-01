Udinese chce udeliť fanúšikom za rasizmus doživotný zákaz vstupu

Udine 22. januára (TASR) - Futbaloví fanúšikovia, zodpovední za rasistické prejavy voči brankárovi Mikeovi Maignanovi z AC Miláno, by mohli dostať doživotný zákaz vstupu na štadión. Vyhlásili to zástupcovia klubu Udinese Calcio, ktorého priaznivci urážali francúzskeho reprezentanta v sobotňajšom zápase 21. kola Serie A (2:3).



"Sme presvedčení, že viniť netreba viac ako troch ľudí. Čaká nás trest, ktorý bude časovo obmedzený. My však budeme pracovať, aby sme odstránili rasizmus z nášho štadióna naveky," uviedol podľa agentúry ANSA Franco Collavino, generálny manažér Udinese.



Maignan na útoky reagoval podráždene a označil vedenie klubu z Udine za spolupáchateľov rasizmu. Šestnásty tím tabuľky sa za incident ospravedlnil a odsúdil všetky prejavy rasizmu a násilia.