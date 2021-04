UEFA a ECA sa údajne dohodli na reforme Ligy majstrov od roku 2024

Nyon 18. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) v pondelok prijme reformu Ligy majstrov v snahe zabrániť vzniku konkurenčnej Superligy. S vplyvnou Asociáciou európskych klubov (ECA) sa údajne dohodla, že od roku 2024 bude v hlavnej fáze súťaže 36 namiesto 32 tímov a každé mužstvo odohrá v skupine až desať stretnutí.



Má ísť o tzv. "Švajčiarsky model", do ktorého pribudnú dva zo štyroch klubov nie na základe výsledkov v domácej súťaži, ale historických úspechov. Nárast počtu zápasov môže zasiahnuť do chodu líg v jednotlivých krajinách, čo sa nepozdáva viacerým skupinám fanúšikov. Výkonný výbor UEFA na pondelňajšom zasadnutí rozhodne aj o hostiteľských mestách majstrovstiev Európy.



O Superlige najnovšie rokujú kluby z Anglicka, Talianska a Španielska. V zozname sú Manchester United, FC Liverpool, Arsenal, Tottenham či Chelsea, nie však finalisti predchádzajúcej sezóny LM Bayern Mníchov a Paríž St. Germain. UEFA a národné zväzy v týchto krajinách reagovali, že všetky kluby, ktoré sa zapoja do Superligy, vylúčia z ostatných domácich, európskych i globálnych súťaží. "Ich hráči môžu prísť aj o možnosť hrať za národné tímy," citovala zo stanoviska UEFA agentúra AFP.