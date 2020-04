UEFA a ECA zvažuje možnosť ukončiť sezónu LM turnajovým spôsobom

Nyon 14. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) s asociáciou klubov ECA uvažuje nad možnosťami dohrať Ligu majstrov. Do úvahy vraj prichádza aj turnajový formát Final eight. V takom prípade by najlepších osem tímov hralo na neutrálnej pôde na jedno víťazstvo. Finálový duel by sa však stále mohol uskutočniť v Istanbule podľa plánov.



Podľa agentúry DPA obe organizácie hľadajú vhodné dejisko, súčasťou podujatia by boli prísne opatrenia vrátane pravidelných lekárskych prehliadok.