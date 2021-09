UEFA chce s FIFA rokovať o návrhu skrátenia cyklu majstrovstiev sveta

Berlín 16. septembra (TASR) – Európska futbalová únia chce na samite rokovať s Medzinárodnou futbalovou federáciou o návrhu organizovať majstrovstvá sveta každé dva roky. Prezident UEFA Aleksander Čeferin pozval Gianniho Infantina na bilaterálne stretnutie, na ktorom by šéf FIFA ozrejmil detaily projektu.



Nemecké periodikum Süddeutsche Zeitung však informovalo, že Infantino mieni na rokovania pozvať desať národných zväzov z každej zo šiestich konfederácií. Technická komisia FIFA na čele s Arseneom Wengerom navrhuje, aby sa MS od roku 2026 konali každé dva roky namiesto súčasného štvorročného cyklu. Čelí však ostrej kritike z Európy i Južnej Ameriky, Čeferin dokonca pre britské noviny The Times naznačil, že UEFA by zvažovala bojkot svetového šampionátu.