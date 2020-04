UEFA môže zabrániť Tilburgu štartovať v pohárovej Európe

Amsterdam 30. apríla (TASR) - V nasledujúcej edícii európskych pohárov by sa mohli predstaviť iba štyri holandské tímy namiesto piatich. Podľa portálu ad.nl môže Európska futbalová únia (UEFA) zamietnuť miestenku pre Willem II Tilburg.



Holandskú Eredivisie pre pandémiu koronavírusu predčasne ukončili a nehralo sa ani finále domáceho pohára. Jeho víťaz mal mať istú miestenku do predkola Európskej ligy. Vo finále pohára KNVB sa mali stretnúť Utrecht a Feyenoord. Feyenoord si však miestenku vybojoval vďaka umiestneniu v lige, Utrecht bol osem kôl pred koncom súťaže na 6. mieste tabuľky. Ak by sa mu podarilo triumfovať, doplnil by v európskych pohároch kvarteto Ajax Amsterdam, AZ Alkmaar (Liga majstrov), Feyenoord Rotterdam a PSV Eindhoven (EL).



Pôvodne si miesto v predkole EL vybojoval piaty tím tabuľky Tilburg, podľa zdroja však môže UEFA neschváliť rozhodnutie Kráľovskej holandskej futbalovej únie (KNVB) a Tilburgu neudeliť miestenku.