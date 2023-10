UEFA odložila niekoľko zápasov v Izraeli, nový termín nie je známy

Tel Aviv 8. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) odložila niekoľko októbrových zápasov na pôde Izraela. K tomuto kroku pristúpila z bezpečnostných dôvodov v reakcii na napätú vnútropolitickú situáciu v krajine. O ich novom termíne zatiaľ neinformovala.



UEFA odložila podľa informácií na svojej webstránke menší turnaj hráčov do 17 rokov a ďalšie tri zápasy vrátane kvalifikačného stretnutia na ME 2024 medzi Izraelom a Švajčiarskom (12.10.). Nový termín dostane aj prípravný zápas s Nemeckom, ktorý bol na programe 17. októbra. V najbližších dňoch rozhodne aj o prípadnom presunutí ďalšieho kvalifikačného duelu na pôde Kosova, ktorý je naplánovaný na 15.10.



Militantná skupina Hamas zaútočila v sobotu na Izrael odpaľovaním rakiet a jej členovia prenikli do krajiny. Izraelská armáda v sobotu vyhlásila vojnový stav a podľa predstaviteľov sa bojuje na rôznych miestach v pásme Gazy.