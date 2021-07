UEFA potrestala Trnavu za rasizmus, Spartak doma bez divákov

Trnava 29. júla (TASR) – Slovenský futbalový klub Spartak Trnava odohrá najbližší domáci zápas v pohárovej Európe bez divákov. Rozhodla o tom disciplinárna komisia Európskej futbalovej únie, ktorá tiež Trnave vyrubila pokutu 50 000 eur. Ako klub informoval na oficiálnom webe, dôvodom je správanie sa fanúšikov andelov v 1. zápase 2. predkola Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 s rumunským Sepsi OSK (0:0).



Trnavčania so Sepsi v prvom zápase hrali bez gólov. V prípade, že štvrtkovú odvetu v Rumunsku (18.30) zvládnu a preniknú do ďalšej fázy, nastúpia v prvom súboji 3. predkola 5. augusta doma proti postupujúcemu z dvojice Sutjeska Nikšič (ČH) - Maccabi Tel-Aviv (Izr.). Tento duel by sa teda uskutočnil za zatvorenými dverami.