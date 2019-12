UEFA potrestala Turkov za vojenský pozdrav pokutou a napomenutím

Nyon 20. decembra (TASR) - Európska futbalová únia potrestala Tureckú futbalovú federáciu pokutou a napomenutím za to, že viac ako dvadsať hráčov sa prezentovalo vojenským pozdravom. Reagovali na októbrovú vojenskú ofenzívu Turecka v Sýrii.



"Gesto bolo nevhodné vzhľadom na špecifický kontext. Bol to prejav nesúvisiaci so športom, čím sa porušili pravidlá zakazujúce politické prejavy na štadiónoch," citovala agentúra AP vyhlásenie UEFA.



Tureckí reprezentanti zdravili týmto spôsobom fanúšikov v kvalifikačných zápasoch EURO 2020 proti Francúzsku a Albánsku a hráči Basaksehiru Istanbul v stretnutí Európskej ligy s rakúskym AC Wolfsberger.