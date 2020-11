UEFA pracuje so štyrmi scenármi Majstrovstiev Európy

Nyon 28. novembra (TASR) – Európska futbalová únia pracuje so štyrmi scenármi budúcoročných majstrovstiev Európy. Tie sa majú uskutočniť v dvanástich krajinách, no pre pandémiu koronavírusu zatiaľ nie je jasné, ako budú vyzerať. EURO sa malo konať už tento rok, ale pre COVID-19 ho preložili na budúci rok.



UEFA má pripravené štyri verzie diváckej účasti podľa vývoja situácie. Podľa prvého scenára bude pandémia pod kontrolou a štadióny využijú plnú kapacitu. Druhá verzia pracuje s 50-100 percentami kapacity a tretia asi z tretinovou naplnenosťou. Čierny scenár hovorí o prázdnych tribúnach. UEFA by mala definitívne rozhodnúť 5. marca, informovala agentúra DPA.