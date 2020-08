UEFA rieši vyňatie hráčov z karantény po pricestovaní do zahraničia

Nyon 19. augusta (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) požiadala v stredu počas videokonferencie svoje členské federácie, aby naliehali na vlastné vlády pri vyňatí futbalistov z karantény po pricestovaní do dejísk zápasov pod organizáciou UEFA. V septembri sa rozbehne nový ročník Ligy národov a od augusta sa hrajú už aj predkolá Ligy majstrov, resp. Európskej ligy UEFA 2020/2021. A ako ukázal aj čerstvý prípad slovenského majstra Slovana Bratislava na Faerských ostrovoch, nekompromisný postup lokálnych orgánov by bol veľkým rizikom pre odohratie zápasov.



"Hráči, ktorí pricestujú so zahraničnými klubmi, by sa mohli dostať do rizika uvalenia karantén pred návratom domov. Všetkých 55 členských asociácií má našu podporu pri spoločnom postupe so svojimi vládami pri vyňatí hráčov a členov realizačných tímov z nútenej karantény. Fakt, že hráči sú v rámci protokolu UEFA Return to Play testovaní pred príchodmi do jednotlivých krajín, by mal byť zárukou, že takéto výnimky nebudú predstavovať riziko pre spoločnosť," citovala agentúra AP z komuniké UEFA.