UEFA rozdávala pokuty za porušenie pandemického protokolu

Nyon 13. novembra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) potrestala troch účastníkov Ligy majstrov za porušenie pravidiel pandemického protokolu. Pokuty dostali Rennes, Dynamo Kyjev a Ferencváros Budapešť.



Rennes zaplatí 10.000 eur, Kyjev a Ferencváros zhodne po 5000. Tresty udelila UEFA za to, že fanúšikovia nedodržiavali rozstupy, nemali na sebe rúška, prípadne obsadili sedadlá, ktoré mali zostať voľné. Okrem toho dala UEFA francúzskemu klubu pokutu ďalších 22.000 eur za zablokovanie ulíc pred zápasom, kyjevský klub za rovnaký priestupok zaplatí 14.000 eur.



Za podobné priestupky zaplatia 5000 eur aj kluby z Európskej ligy CSKA Sofia a NK Rijeka. Chorvátska Rijeka dostala pokutu 10.000 eur aj za nešpecifikované pokriky fanúšikov v zápase s Realom Sociedad.



UEFA trestala aj národné federácie. Počas duelov Ligy národov porušili pravidlá v Chorvátsku, Lotyšsku a Luxembursku, za čo zaplatia po 5000 eur.



Za neskoršie nastúpenie do druhého polčasu v zápase LM dostal pokutu 5000 eur tréner Šachtaru Doneck Luis Castro, ktorý bol v podmienke a preto mu UEFA udelila aj jednozápasový dištanc. Za podobný prehrešok dostali ročnú podmienku tréner Paríža Saint-German Thomas Tuchel a kouč Tottenhamu Jose Mourinho. Kluby za to zaplatia 30.000, resp. 25.000 eur. Informovala agentúra AP.