UEFA s výhradami schválila zápasy La Ligy a Serie A v zahraničí
UEFA zároveň informovala, že v stanovách FIFA nenašla žiadny jasný regulačný rámec, ktorý by jej umožňoval postaviť sa proti týmto rozhodnutiam.
Autor TASR
Nyon 6. októbra (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) s výhradami schválila odohratie dvoch konkrétnych zápasov španielskej a talianskej ligy v zahraničí. V oficiálnom stanovisku však zdôraznila, že ide o výnimku a preferuje udržanie futbalu v domácich podmienkach.
Ligový zápas Barcelony s Villarrealom sa tak koncom decembra bude môcť uskutočniť v Miami na Floride a duel AC Miláno - Como vo februári v austrálskom Perthe. „Hoci je poľutovaniahodné, že sme museli dať týmto dvom zápasom zelenú, toto rozhodnutie je výnimkou a nemalo by sa považovať za precedens,“ uviedol vo vyhlásení prezident UEFA Aleksander Čeferin.
Rozhodnutia španielskej La Ligy a talianskej Serie A o presune zápasov do vzdialeného zahraničia vyvolalo protesty viacerých fanúšikovských skupín. Tie označili tento krok za „absurdný, cenovo nedostupný a environmentálne nezodpovedný.“ UEFA preto v stanovisku zopakovala svoj „jasný nesúhlas s konaním ligových zápasov mimo domovskej krajiny súťaže.“
UEFA zároveň informovala, že v stanovách FIFA nenašla žiadny jasný regulačný rámec, ktorý by jej umožňoval postaviť sa proti týmto rozhodnutiam. „Výkonný výbor UEFA sa preto neochotne rozhodol výnimočne schváliť dve žiadosti, ktoré mu boli predložené,“ uviedol podľa AFP riadiaci orgán európskeho futbalu vo svojom vyhlásení.
