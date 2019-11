UEFA sa neobáva o slabú návštevnosť na zápasoch v Baku

Bukurešť 30. novembra (TASR) - Hoci reprezentačné výbery niektorých hostiteľských krajín EURO 2020 budú na šampionáte chýbať, Európska futbalová únia nemá obavy, že by zápasy v daných mestách neboli pre fanúšikov dostatočne atraktívne. Predstavitelia UEFA sú presvedčení, že sa aj v týchto krajinách štadióny zaplnia.



"Ak sa niektoré krajiny na ME nekvalifikujú, som si istý, že tamojší futbaloví priaznivci si toto úžasné podujatie aj tak užijú," uviedol podľa agentúry DPA zástupca generálneho sekretára UEFA Giorgio Marchetti pred sobotňajším žrebom finálového turnaja EURO 2020 v Bukurešti.



Zatiaľ jedinou krajinou, ktorá hostí EURO a nekvalifikovala sa na šampionát, je Azerbajdžan. Jeho metropola Baku privíta tri zápasy A-skupiny a jeden štvrťfinálový duel. K nej pribudne Bukurešť, respektíve Budapešť, keďže iba jeden z dvojice Rumunsko - Maďarsko postúpi z A-divízie marcovej play off Ligy národov.



Ďalším takýmto hostiteľským mestom je Dublin, Írom sa budú snažiť prekaziť účasť v B-divízii play off LN Slováci. Chýbať na EURO môžu aj Škóti, ak zlyhajú v C-divízii. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti mal byť sobotňajší žreb podľa Marchettiho "odlišný od tých v minulosti, keďže aj finálový turnaj ME sa od tých minulých bude líšiť".