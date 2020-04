UEFA vyzvala členské krajiny, aby predčasne neukončovali ligové súťaže

Nyon 3. apríla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) vyzvala v liste národné federácie, aby z dôvodu pandémie nového koronavírusu predčasne neukončovali domáce ligové súťaže. Podľa UEFA sú tieto kroky v súčasnej situácii "unáhlené a neopodstatnené".



Strešný orgán európskeho futbalu vydal usmernenie členským zväzom krátko po tom, čo v Belgicku ukončili ligovú sezónu pred záverečným kolom základnej časti a titul prisúdili lídrovi FC Bruggy. UEFA zdôraznila, že v danej chvíli je potrebná najmä trpezlivosť. "Sme presvedčení, že môžeme futbal reštartovať v najbližších mesiacoch. Za akých podmienok, to určia verejné orgány. V tejto fáze je však akékoľvek ukončenie domácich súťaží unáhlené a nepodstatnené," uviedli v spoločnom liste prezident UEFA Aleksander Čeferin, šéf Európskej klubovej asociácie (ECA) Andrea Agnelli a prezident Európskych líg Lars-Christer Olsson.



UEFA potvrdila, že má plán ako nanovo rozbehnúť ligové súťaže v Európe. Dokončiť by ich chcela približne v júli a auguste. "Zabezpečíme, aby sa o všetkom rozhodlo na ihrisku a zachovali sme tak integritu súťaží," píše sa v liste členským krajinám, z ktorého citovala agentúra AP. Situáciou sa zaoberajú špeciálne pracovné komisie UEFA. "Sústredia sa na rôzne scenáre, ktoré zahŕňajú možnosť dokončiť ligové súťaže v júli či auguste. Po ich skompletizovaní by sme mohli reštartovať európske pohárové súťaže."



Únia predtým posunula termíny baráže o postup na EURO 2020, na neurčito odložila aj zápasy Ligy majstrov, Európskej ligy či prípravné reprezentačné zápasy. Dala tak viac priestoru národným ligám, aby mali čas dohrať sezónu 2019/2020 v neskorších termínoch, keďže tie sa pre pandémiu zastavili v takmer celej Európe.