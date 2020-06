Ukrajinský Karpaty Ľvov hlási 25 pozitívnych prípadov,hráčov izolovali

Kyjev 2. júna (TASR) - Reštart ukrajinskej futbalovej ligy zatienil hromadný výskyt ochorenia COVID-19 v tíme Karpaty Ľvov. Ako informovala agentúra AFP, v klube malo pozitívny test na koronavírus 25 osôb, medzi nimi aj hráči a tréneri. Väčšina infikovaných nejaví žiadne príznaky ochorenia.



Všetci nakazení hráči a tréneri sú v izolácii, aj niekoľko málo zdravých pracovníkov klubu musí podstúpiť dvojtýždňovú karanténu. Najbližšie dva zápasy mužstva v ukrajinskej lige zrušili. Po zverejnení prvých pozitívnych testov sa nemohol uskutočniť už nedeľný duel s Mariupoľom, ktorým sa mal Karpaty vrátiť do súťažného diania po prestávke.



Ukrajinskú ligu rozbehol sobotný duel Kolos - Desna. Bol to prvý zápas od 15. marca, keď súťaž stopol šíriaci sa koronavírus. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte osem kôl. Zápasy sa hrajú bez prítomnosti fanúšikov, na každom štadióne môže byť maximálne 200 ľudí. Tímu Karpaty Ľvov patrí posledné miesto v skupine o udržanie.