Usmernenia ÚLK: Hráča s pozitívnym testom čaká 10-dňová karanténa

Usmernenia v prípade pozitívneho testu a návrat do tréningového procesu – kľúčové fakty:



-pozitívne testovaný hráč ide do 10-dňovej izolácie. Po nej sa môže zaradiť do štandardného tréningového procesu s tímom bez nutnosti ďalšieho testovania.

-všetci ostatní členovia tímu, ktorí mali negatívny výsledok testu, musia dodržiavať domácu izoláciu (bez styku s ďalšími osobami) v dĺžke 10 dní od posledného kontaktu s pozitívne testovaným = tím ide do karanténneho opatrenia.

-v karanténnom opatrení môže tím trénovať za prísne stanovených podmienok (individuálny príchod hráčov na tréning bez použitia verejnej dopravy, hráči nevyužívajú šatne, prichádzajú na tréning prezlečení, tréningové jednotky s dôrazom na minimalizáciu kontaktov...).

-hráč, ktorý preukázateľne laboratórne prekonal infekciu koronavírusu, nemusí byť po dobu 3 mesiacov testovaný.

-v prípade, že klub sa nachádza v karanténnom opatrení, je povinný zabezpečiť testovanie všetkých hráčov a realizačného tímu minimálne 48 hodín pred zápasom Fortuna ligy.

-všetci negatívne testovaní hráči môžu odohrať zápas, prípadne ďalší hráč s pozitívnym testom ide do domácej izolácie.

Bratislava 28. augusta (TASR) - Únia ligových klubov (ÚLK) zverejnila zoznam usmernení, ktoré definujú futbalovým klubom či hráčom pozitívne testovaným na koronavírus, za akých podmienok sa môžu vrátiť do tréningového či zápasového cyklu.Dokument vznikol v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva. Stanovuje presný postup v prípade pozitívne testovaných jedincov, karanténnych opatrení či návratu do tréningového alebo zápasového procesu vo Fortuna lige. Podľa týchto usmernení by mali byť nastavované normy aj v prípade iných športov na Slovensku.," uviedol pre web fortunaliga.sk výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák. "," vysvetlil Mertinyák nové usmernenia.Na začiatku novej sezóny Fortuna ligy sa podrobili všetky kluby najvyššej slovenskej futbalovej súťaže plošnému testovaniu na prítomnosť koronavírusu. Ďalšie podobné testovanie vylúčené nie je, musia ho však finančne podporiť inštitúcie na úrovni štátu. "," doplnil Mertinyák.