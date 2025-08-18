< sekcia Šport
United doplatilo na efektivitu, Arsenal vyťažil z chyby brankára výhru
Pod veľkým drobnohľadom bol súboj tradičných rivalov, ktorí chcú bojovať o najvyššie méty vo všetkých súťažiach.
Autor TASR
Manchester 18. augusta (TASR) - Šlágrom úvodného kola nového ročníka anglickej Premier League bol súboj medzi futbalistami Manchestru United a Arsenalu. Ani jeden tím nešetrili v letnom prestupovom období financiami, ale o konečnom výsledku rozhodol jediný moment. Domáci brankár Altay Bayindir zaváhal pri rohovom kope a hosťom prihral na začiatok ligovej kampane tri cenné body.
Pod veľkým drobnohľadom bol súboj tradičných rivalov, ktorí chcú bojovať o najvyššie méty vo všetkých súťažiach. Manchester predvádzal územnú a streleckú prevahu, celkovo zaznamenal až 22 pokusov, ale doplatil na efektivitu v zakončovaní. „V podstate sa udialo to, čo zopárkrát v predchádzajúcej sezóne. Z môjho pohľadu to bolo o strážení útočiacich hráčov. Chápem, že chceme góly, ale keď sa takto dotknete brankára, tak je to ťažké. Obzvlášť tvrdé je prehrať po takomto presnom zásahu. Musíme byť silnejší v takýchto momentoch, ale zároveň to isté aj na druhej strane ihriska. Je potrebné sa adaptovať na pravidlá. Myslím si, že najdôležitejšie bolo, že sme neboli nudní,“ povedal pre oficiálnu klubovú webstránku tréner domácich Ruben Amorim.
Arsenal vyťažil z jedinej veľkej šance v stretnutí maximum. Bayindir v 13. minúte pri rohovom kope podcenil situáciu a gól Riccarda Calafioriho sa napokon ukázal ako víťazný. „Veľký výsledok na Old Trafforde. S novými tvárami chceli odštartovať sezónu správnym spôsobom a my sme napokon uspeli, z čoho som veľmi šťastný a som na tím hrdý. Reagovali sme dobre na chyby, vďaka čomu sme dostali možnosť uspieť. Keby sme tak nehrali, tak by to bolo nemožné. Získali sme určité momentum a sebavedomie. Samozrejme, musíme sa zlepšiť v mnohých veciach a k tomu čoskoro príde. Ale prísť k veľmi pozitívnemu výsledku je skvelé,“ zamyslel sa kouč hostí Mikel Arteta.
Gólová situácia z prvého polčasu poukázala na dlhodobý problém „červených diablov“ v bránke. Čoraz hlasnejšie sa spomína angažovanie Gianluigiho Donnarummu z Paríža Saint-Germain, ktorého v tíme aktuálneho víťaza Ligy majstrov odstavili na vedľajšiu koľaj. „Onanu som nevyradil z tímu, ani ďalších dvoch brankárov. Tom Heaton a Altay Bayindir odviedli v príprave dobrú robotu. Ukázali sme, že vieme vyhrať v Premier League každý zápas. Boli sme lepším tímom, aj proti tak kvalitnému mužstvu, aké má Arsenal,“ povedal Amorim.
Arsenal vyťažil z ponúknutej možnosti maximum a ukázal, že má potenciál bojovať o celkový triumf v Premier League. „Skvelý štart z pohľadu získaných bodov. Vyhrali sme vonku, získali tri body a k tomu čisté konto. Vieme, že sme neboli až takí dobrí na lopte a robili sme mnoho chýb, takže máme na čom pracovať. Odo mňa bolo potrebné robiť svoju robotu a pomáhať tímu. Myslím si, že sa mi to darilo. Ochota, bojovnosť a tímový duch, keď sa veci nevyvíjali naším smerom, to bolo vidieť. V koncovke sme dali do toho všetko, bránili sme, takže družstvo si zaslúži pochvalu,“ povedal po zápase brankár hostí David Raya.
