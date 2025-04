Mníchov 9. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Dayot Upamecano z Bayernu po zranení kolena začal s ľahkým tréningom. Dvadsaťšesťročný obranca odbehol niekoľko kôl na ihrisku. Podľa klubu to je prvý krok k návratu po tom, čo mu koncom marca diagnostikovali uvoľnené tkanivo v ľavom kolene.



Líder Bundesligy však neuviedol, kedy bude môcť Upamecano opäť nastúpiť v stretnutí. Späť do hry by sa však mohol vrátiť defenzívny stredopoliar Aleksandar Pavlovič. Pravdepodobne už v sobotňajšom šlágri 29. kola proti Borussii Dortmund. Tímu bude chýbať brankár Manuel Neuer i stredopoliar Jamal Musiala, ktorý si natrhol zadný stehenný sval. Informovala o tom agentúra DPA.