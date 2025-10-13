< sekcia Šport
Uruguaj zvíťazil v príprave nad Uzbekistanom 2:1
Duel sa hral na neutrálnej pôde v malajzijskej metropole Kuala Lumpur.
Autor TASR
Kuala Lumpur 13. októbra (TASR) - Futbalisti Uruguaja zvíťazili v pondelňajšom prípravnom stretnutí nad Uzbekistanom 2:1. Duel sa hral na neutrálnej pôde v malajzijskej metropole Kuala Lumpur.
prípravný zápas:
Uzbekistan - Uruguaj 1:2 (0:0)
Góly: 82. Džijanov - 51. Torres, 60. Sanabria
