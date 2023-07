USA splnili na Gold Cupe očakávania, Katar zaskočil Mexiko

CONCACAF Gold Cup



A-skupina:



Jamajka - Sv. Krištof a Nevis 5:0 (2:0)



Góly: 30. Archibald (vlastný), 45.+2. Russell, 49. Bernard, 72. Johnson, 74. Burke







USA - Trinidad a Tobago 6:0 (3:0)



Góly: 14., 38. a 45.+3. Ferreira (tretí z 11 m), 66. Cowell, 79. Busio, 90.+5. Vazquez







B-skupina:



Honduras - Haiti 2:1 (1:1)



Góly: 42. Bengtson, 59. Pinto - 20. Pierrot







Mexiko - Katar 0:1 (0:1)



Gól: 27. Shehata















Charlotte 3. júla (TASR) - Futbalisti USA zdolali Trinidad a Tobago na Gold Cupe vysoko 6:0 a podľa očakávania postúpili z A-skupiny z prvého miesta. Z americkej reprezentácie zaznamenal čistý hetrik Jesus Ferreira. Pozíciu tabuľkového favorita potvrdilo v B-skupine i Mexiko napriek prehre 0:1 s Katarom.Arabský tím si v pozícii turnajového hosťa zaistil víťazstvom miestenku v play off na úkor Hondurasu. Ten síce zdolal Haiti 2:1, no s Mexikom utrpel prehru 0:4 a nepostúpil pre horšie skóre. Vskončila druhá Jamajka, ktorá deklasovala Sv. Krištof a Nevis 5:0 a taktiež postúpila do štvrťfinále.