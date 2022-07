Útočník Asensio by mohol posilniť Newcastle

Madrid 10. júla (TASR) - Futbalista Marco Asensio by mohol podľa španielskeho denníka AS pokračovať v kariére v Newcastli United. Vedenie anglického klubu chce podľa zdroja urobiť z 26-ročného hráča dôležitú súčasť ich dlhodobého projektu.



Asensio je hráčom Realu Madrid a zmluva mu platí do leta 2023. Španielske médiá však informovali, že o služby španielskeho útočníka služby majú záujem aj Manchester United, Liverpool, Chelsea a Inter Miláno.



V uplynulej sezóne odohral za madridský klub 42 zápasov vo všetkých súťažiach, v ktorých strelil 12 gólov a pridal dve asistencie.