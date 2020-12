Útočník Diego Costa chce odísť z Atletica Madrid

Madrid 28. decembra (TASR) – Útočník španielskeho futbalového klubu Atletico Madrid Diego Costa údajne požiadal vedenie o predčasné ukončenie zmluvy.



„Hráč potvrdil, že by rád prestúpil do iného európskeho klubu," cituje agentúra DPA denník AS. Dôvodom úmyslu odísť je podľa periodika fakt, že tréner Diego Simeone uprednostňuje v útoku njamä Luisa Suareza.



Podľa medializovaných informácií odletí 32-ročný hráč, ktorého aktuálna zmluva vyprší v júni 2021 po rozviazaní kontraktu do Brazílie a tam počká na ponuky európskych klubov. O služby Costu už údajne prejavil záujem turecký Fenerbahce Istanbul. Madridský klub do tejto chvíle zverejnené informácie nepotvrdil.