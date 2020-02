Útočník Dortmundu Brandt si zranil členok

Dortmund 9. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund sa bude musieť v najbližšom bundesligovom zápase zaobísť bez útočníka Juliana Brandta. Dvadsaťtriročný hráč si v sobotňajšom zápase proti Bayeru Leverkusen zranil členok a do druhého polčasu už nenastúpil.



V tejto chvíli nie je známe, koľko bude Brandt Borussii chýbať. Do stretnutia Ligy majstrov s Parížom St. Germain, ktoré sa uskutoční 18. februára, by mal byť v poriadku, informoval portál sky.de.