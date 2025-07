Útočník Džeko sa vrátil do Serie A, bude hrať za Fiorentinu

Rím 10. júla (TASR) - Bosniansky futbalista Edin Džeko sa vrátil do Serie A. V nasledujúcej sezóne si bude obliekať dres Fiorentiny, do klubu prišiel z Fenerbahce Istanbul ako voľný hráč.



Tridsaťdeväťročný útočník podpísal ročnú zmluvu s automatickým predĺžením na ďalšiu, ak budú splnené určité podmienky. Informovala o tom agentúra AFP.



Džeko predtým odohral šesť sezón v Serii A za AS Rím a potom si užil dvojročné pôsobenie v Interi Miláno, kde v rokoch 2022 a 2023 vyhral Taliansky pohár. Najlepší strelec Bosny a Hercegoviny všetkých čias získal s Manchestrom City dva tituly v Premier League, v minulej sezóne strelil za Fenerbahce 21 gólov vo všetkých súťažiach.