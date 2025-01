Útočník Wood podpísal dvojročné predĺženie zmluvy s Nottinghamom

Londýn 23. januára (TASR) - Novozélandský futbalista Chris Wood podpísal dvojročné predĺženie zmluvy s Nottinghamom Forest v Premier League. Tridsaťtriročný útočník tak zotrvá na štadióne City Ground do roku 2027.



Wood má v tejto sezóne na konte už 14 ligových gólov, ktorými pomohol Forest k priebežne tretiemu miestu v Premier League. Do klubu prišiel na hosťovanie z Newcastlu v januári 2023, pričom trvalý prestup sa z toho stal v júli toho roku, pripomenula AFP.



"Som veľmi nadšený, že sme to dokončili. Teším sa na nasledujúce roky. Už keď som sem prvýkrát prišiel, videl som veľký potenciál v klube. Keď som hovoril s majiteľom Evangelosom Marinakisom a jeho rodinou, pochopil som ich vízie do budúcnosti," povedal Wood pre oficiálnu stránku klubu.