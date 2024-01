Uzbekistan si zaistil postup do vyraďovacej fázy Ázijského pohára

sumáre - Ázijský pohár



B-skupina:



Sýria - India 1:0 (0:0)



Gól: 76. Khribin







Austrália - Uzbekistan 1:1 (1:0)



Góly: 45.+1. Boyle (z 11 m) - 78. Turgunbojev







tabuľka:



1. Austrália 3 2 1 0 4:1 7*



2. Uzbekistan 3 1 2 0 4:1 5*



3. Sýria 3 1 1 1 1:1 4*



4. India 3 0 0 3 0:6 0







C-skupina



Hongkong - Palestína 0:3 (0:1)



Góly: 12. a 60. Dabbagh, 48. Al Qanbar







Irán - SAE 2:1 (1:0)



Góly: 26. a 65. Taremi - 90.+3. Al Ghassani







tabuľka:



1. Irán 3 3 0 0 7:2 9*



2. SAE 3 1 1 1 5:4 4*



3. Palestína 3 1 1 1 5:5 4*



4. Hongkong 3 0 0 3 1:7 0







* postup do osemfinále

Dauha 23. januára (TASR) - Futbalisti Spojených arabských emirátov postúpili do vyraďovacej fázy Ázijského pohára napriek utorkovej prehre 1:2 s Iránom. Len o skóre predstihli Palestínu, ktorá zdolala v záverečnom zápase C-skupiny Hongkong 3:0 a spolu so Sýriou má istý postup na základe postavenia v tabuľke tretích tímov. Obe krajiny sa predstavia vo vyraďovačke premiérovo.Priamy postup si zaistil aj Uzbekistan, ktorý remizoval v B-skupine s Austráliou 1:1. O druhé miesto nepriamo bojoval so Sýriou - tá zdolala Indiu 1:0. Už isté play off mali pred stretnutím Austrálčania a vo vyraďovačke tak nechýbali od svojej premiéry v roku 2007. India obsadila posledné miesto bez bodového zisku a streleného gólu.