Futbal: V AC Miláno debut tretej generácie Maldiniovcov

Futbalista Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín sa teší z gólu z penalty počas zápasu 22. kola talianskej Serie A proti Fiorentine 2. februára 2020 v Turíne. FOTO TASR/APJuventus' Cristiano Ronaldo celebrates after scoring on a penalty during a Serie A soccer match between Juventus and Fiorentina, in Turin, Italy, Sunday, Feb. 2, 2020.