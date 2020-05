V anglickej Premier League odhalili dva prípady koronavírusu

Londýn 24. mája (TASR) - Testovanie hráčov najvyššej anglickej futbalovej súťaže na nový koronavírus odhalilo dva pozitívne výsledky v dvoch kluboch. Mená nakazených ani ich tímovú príslušnosť nezverejnili, informoval portál BBC.



Počas minulého týždňa otestovali v utorok, štvrtok a piatok celkovo 996 futbalistov so šiestimi prípadmi ochorenia COVID-19. Každý s pozitívnym výsledkom putoval do povinnej sedemdňovej karantény.



Premier League prerušili pre pandémiu 13. marca, podľa riaditeľa súťaže Richarda Mastersa by ju mohli obnoviť v júni. Od utorka mužstvá smú spoločne trénovať za prísnych hygienických opatrení.